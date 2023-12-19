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Сборная России по мини-футболу обыграла команду Ирана во втором товарищеском матче

Сборная России по мини-футболу обыграла команду Ирана во втором товарищеском матче
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19 декабря в иранском городе Лар сборная России по мини-футболу, возглавляемая Бесо Зоидзе, провела второй товарищеский матч с местной национальной командой, занимающей шестое место в рейтинге ФИФА. Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу россиян.

Мячи в составе сборной Ирана по мини-футболу забили Ахмад Аббаси, открывший счёт уже на первой минуте встречи, и Мохаммадхоссейн Дерахшани. За сборную России отличились Никита Фахрутдинов из мини-футбольного клуба «Синара» (Екатеринбург), его одноклубник Павел Карпов, а также капитан «Норильского Никеля» Руслан Кудзиев, оформивший покер в ворота иранцев.

Напомним, первая встреча этих команд, состоявшаяся 18 декабря, завершилась победой сборной Ирана со счётом 3:2.

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