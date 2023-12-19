Конькобежка Качанова назвала свой главный старт сезона

Российская конькобежка, призёр чемпионатов мира по конькобежному спорту Дарья Качанова поделилась своим главным стартом сезона. Спортсменка отдала предпочтение предстоящему чемпионату России в Иркутске.

«Лично для меня главный старт сезона — это предстоящий чемпионат России на отдельных дистанциях в Иркутске, который пройдет с 24 по 27 декабря. Ряд спортсменов национальной сборной, и я в том числе, приехали в этот город за две с половиной недели до старта. Готовимся к соревнованиям на месте», — приводит слова Качановой пресс‑служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, из-за травмы Качанова была вынуждена пропустить предыдущий сезон. Чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях пройдет с 24 по 27 декабря в ледовом дворце «Байкал» в Иркутске.