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Стал известен состав мужской сборной России по гандболу на «Кубок дружбы»

Стал известен состав мужской сборной России по гандболу на «Кубок дружбы»
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Главный тренер мужской сборной России Велимир Петкович огласил состав на предстоящий в январе «Кубок дружбы». На турнире сыграют четыре команды. Соперниками россиян станут Беларусь, Иран и Марокко.

Сборная России. Состав:

Вратари: Артём Грушко (Чеховские медведи), Виктор Киреев (Берлин), Владислав Мартыненко (СГАУ-Саратов).

Левые крайние: Донат Морозов (Чеховские медведи), Александр Синицын (Пермские медведи).

Правые крайние: Илья Иванников (СКИФ), Дмитрий Корнев (Чеховские медведи), Даниил Шишкарёв (ЦСКА)

Линейные: Александр Ермаков (Чеховские медведи), Роман Царапкин (ЦСКА), Алексей Чирков (Зенит).

Правые полусредние: Дмитрий Киселёв (Зенит), Александр Котов (Чеховские медведи), Роман Шишков (СГАУ-Саратов).

Левые полусредние: Илья Белевцов (ЦСКА), Михаил Виноградов (Зенит), Дмитрий Санталов (Чеховские медведи), Александр Шкуринский (Мешков Брест).

Разыгрывающие: Кирилл Котов (Чеховские медведи), Савелий Шалабанов (СКИФ).

Тренерский штаб: Велимир Петкович (главный тренер), Валентин Бузмаков, Алексей Костыгов.

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