Китайскому игроку присудили фрейм после опоздания соперника

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В Шеффилде на стадионе «Пондс Фордж» проходит квалификация к турниру German Masters 2024, который состоится в следующем году.

В одном из матчей встретились два китайских игрока — 11-й сеяный квалификации Дин Цзюньхуэй и Юань Сыцзюнь.

По ходу матча Юань Сыцзюнь опоздал после перерыва в игре на пятый фрейм и рефери Оливье Мартель присудил фрейм Дину Цзюньхуэю. Тем не менее, это не помешало Юаню выиграть матч — 5:2.

Теперь известно, что в основной сетке Сыцзюнь встретится в первом круге с ирландцем Аароном Хиллом.

Квалификация в Шеффилде продлится до 22 декабря.

Основной турнир German Masters 2024 состоится с 29 января по 4 февраля следующего года в Берлине на стадионе «Темподром».

Действующим победителем соревнований является англичанин Али Картер.