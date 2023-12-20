Винер назвала город, который нуждается в спортивно-тренировочном центре гимнастики

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер считает, что в Иркутске должны появиться центры спортивной и художественной гимнастики.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин поручил создание на острове Русский и во Владивостоке центров единоборств, спортивной и художественной гимнастики, хоккея, плавания, бокса, академии тенниса и легкоатлетического манежа в составе федерального спортивно-тренировочного центра.

«Хорошо было бы, если бы ещё в Иркутске появились такие центры. Там есть Чертугеевский полуостров, который тоже может быть использован для строительства великолепных сооружений, способных стать местом притяжения спортсменов в сибирских регионах. Там можно культивировать любые виды спорта и в дальнейшем проводить крупнейшие всероссийские и международные соревнования», — приводит слова Винер «Матч ТВ».