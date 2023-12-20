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Губерниев назвал лучшего спортсмена России в 2023 году

Губерниев назвал лучшего спортсмена России в 2023 году
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Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев назвал российскую пловчиху, рекордсменку мира Евгению Чикунову лучшим спортсменом в стране по итогам 2023 года.

«Многие звонят, интересуются, кто лучший спортсмен России в уходящем году!!! По зрелым размышлениям — это Евгения Чикунова!!! Пловчиха, которая установила мировой рекорд на олимпийской дистанции брассом!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Евгении Чикуновой 19 лет, на международных турнирах она становилась чемпионкой Европы и чемпионкой мира среди юниоров.

На днях Чикунова одержала победу на дистанции 200 м брассом на Кубке Владимира Сальникова, который проходил в Санкт-Петербурге с 16 по 18 декабря 2023 года.

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