Дворкович ответил, выступят ли россияне на Всемирной шахматной олимпиаде

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о возможности участия сборной России во Всемирной шахматной олимпиаде — 2024.

«В 2024 году пройдёт Всемирная шахматная олимпиада в Будапеште. Она является командным соревнованием, поэтому, следуя рекомендациям МОК, мы не можем допустить российскую команду до участия в этих соревнованиях. Тем не менее, если говорить обо всех индивидуальных соревнованиях, которые пройдут в 2024 году, ФИДЕ допускает всех российских и белорусских спортсменов безо всяких дополнительных ограничений. И мы видим по регистрации на все турниры, что российские шахматисты составляют значительную часть участников. Мы считаем, что создаём возможности для спортивного развития и раскрытия талантов спортсменов во всём мире и ни для кого не ставим дополнительных барьеров. Рады, что все готовы участвовать и бороться за самые высокие награды в любой точке планеты», — приводит слова Дворковича «Газета.Ru».