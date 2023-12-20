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Дворкович ответил, выступят ли россияне на Всемирной шахматной олимпиаде

Дворкович ответил, выступят ли россияне на Всемирной шахматной олимпиаде
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович высказался о возможности участия сборной России во Всемирной шахматной олимпиаде — 2024.

«В 2024 году пройдёт Всемирная шахматная олимпиада в Будапеште. Она является командным соревнованием, поэтому, следуя рекомендациям МОК, мы не можем допустить российскую команду до участия в этих соревнованиях. Тем не менее, если говорить обо всех индивидуальных соревнованиях, которые пройдут в 2024 году, ФИДЕ допускает всех российских и белорусских спортсменов безо всяких дополнительных ограничений. И мы видим по регистрации на все турниры, что российские шахматисты составляют значительную часть участников. Мы считаем, что создаём возможности для спортивного развития и раскрытия талантов спортсменов во всём мире и ни для кого не ставим дополнительных барьеров. Рады, что все готовы участвовать и бороться за самые высокие награды в любой точке планеты», — приводит слова Дворковича «Газета.Ru».

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