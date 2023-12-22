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FIG разрешила россиянам выступать в форме, отличной от нейтрального светло‑синего оттенка

FIG разрешила россиянам выступать в форме, отличной от нейтрального светло‑синего оттенка
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Международная федерация гимнастики (FIG) смягчила условия допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в пункте, касающемся цвета формы атлетов: из свода правил убрано условие о необходимой нейтральной форме в светло-синих оттенках. Ранее в правилах допуска FIG, опубликованных в ноябре, был пункт об обязательном соблюдении нейтральной формы.

Напомним, исполнительный комитет FIG принял решение разрешить россиянам и белорусам, прошедшим проверку на нейтральность, выступать на турнирах под своей эгидой с 1 января 2024 года. Старший тренер сборной команды Российской Федерации по спортивной гимнастике Валентина Родионенко и президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер уже заявили, что российские гимнасты не будут выступать без флага и гимна.

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