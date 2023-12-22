Фируджа не смог обыграть Федорчука и вновь отстал от Со в лайв-рейтинге ФИДЕ

Французский гроссмейстер Алиреза Фируджа (рейтинг — 2756,1) вновь отстал от американца Уэсли Со (рейтинг — 2757,4) в гонке за попадание в Турнир претендентов — 2024.

Сегодня, 22 декабря, иранец, представляющий Францию, не смог обыграть украинца Сергея Федорчука на шахматном турнире в Шартре (Франция). Их заключительная партия закончилась вничью. В результате Фируджа отстал в лайв-рейтинге ФИДЕ от Со примерно на одно очко.

Однако у Фируджи остаются шансы опередить Уэсли Со в рейтинге. Ему ещё предстоит сыграть с Лораном Фрессине.

Напомним, вокруг турнира в Шартре разгорелся скандал, связанный с целью его проведения. Если Фируджа финиширует в рейтинге ФИДЕ выше Уэсли Со, он сможет принять участие в Турнире претендентов — 2024. Ранее ФИДЕ выступила с заявлением, в котором обратила внимание на факт организации турнира и напомнила о существовании пункта 0.4 Положения о рейтингах, согласно которому за федерацией остаётся право не рейтинговать конкретный турнир.