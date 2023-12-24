«Магнус может делать всё что угодно!» Гроссмейстер Вальехо — о «пьяных» стримах Карлсена

Испанский гроссмейстер Франсиско Вальехо поделился мнением о прямых трансляциях норвежского шахматиста Магнуса Карлсена.

«Я думаю, что такие шоу – это не всерьёз. Но в целом Магнус очень долгое время был чемпионом мира. Видимо, в какой-то момент он потерял мотивацию. Но он может делать всё что угодно! А сам факт игры в Титульном вторнике «на расслабоне» – это просто развлечение, это нормально», – сказал Вальехо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, в апреле этого года, в день, когда проходила седьмая партия матча 2023 года за мировую шахматную корону, Магнус Карлсен проводил стрим с друзьями. Тогда норвежец выкрикнул в микрофон: «Ради этого я слился с чёртова чемпионата мира!»