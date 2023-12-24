«Нет смысла этого бояться». Гроссмейстер Вальехо — об усилении роли ИИ в шахматах
Поделиться
Испанский гроссмейстер Франсиско Вальехо оценил усиление роли искусственного интеллекта в шахматах.
«Нет смысла этого бояться. Компьютер уже играет намного сильнее, чем человек. Это то же самое, что соревноваться в беге с автомобилем или велосипедом. В этом нет смысла. А люди как играли друг с другом, так и будут играть. Ничего не случилось, несмотря на мощь компьютера», – сказал Вальехо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.
Комментарии
- 24 декабря 2023
-
16:30
-
16:05
-
16:04
-
15:40
-
15:15
-
14:55
- 23 декабря 2023
-
23:45
-
16:32
-
13:14
-
12:08
-
11:59
-
10:49
-
04:41
-
03:14
- 22 декабря 2023
-
22:46
-
21:59
-
20:45
-
14:16
-
14:02
-
10:06
-
00:12
- 21 декабря 2023
-
23:16
-
22:17
-
20:24
-
10:44
- 20 декабря 2023
-
23:06
-
22:11
-
20:29
-
19:58
-
19:48
-
18:14
-
16:25
-
15:54
-
14:06
-
11:06
Партнерский контент