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«Нет смысла этого бояться». Гроссмейстер Вальехо — об усилении роли ИИ в шахматах

«Нет смысла этого бояться». Гроссмейстер Вальехо — об усилении роли ИИ в шахматах
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Испанский гроссмейстер Франсиско Вальехо оценил усиление роли искусственного интеллекта в шахматах.

«Нет смысла этого бояться. Компьютер уже играет намного сильнее, чем человек. Это то же самое, что соревноваться в беге с автомобилем или велосипедом. В этом нет смысла. А люди как играли друг с другом, так и будут играть. Ничего не случилось, несмотря на мощь компьютера», – сказал Вальехо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

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