Уайлд: не собираюсь ехать на Олимпиаду в нейтральном статусе

Двукратный олимпийский чемпион сноубордист Вик Уайлд заявил, что откажется от участия в Олимпиаде-2026, если ему запретят выступать за Россию.

«Нет, я не собираюсь ехать в нейтральном статусе. Буду выступать только за Россию. Каковы шансы? Это зависит не от меня, но я считаю, что у нас очень высокие шансы на завоевание большого количества медалей. Сборная России через два года уделает всех в Милане», — сказал Уайлд в интервью ТАСС.

Вик Уайлд получил российский паспорт в 2012 году. До сезона-2011/2012 он выступал за национальную команду США. Обе свои золотые олимпийские медали Уайлд завоевал на зимних Играх 2014 года, которые прошли в Сочи (в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе). Олимпийские игры 2026 года пройдут в Милане (Италия). 8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов до летней Олимпиады 2024 года в Париже в нейтральном статусе.