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Гроссмейстер Карякин рассказал, когда в Россию вернутся международные шахматные турниры

Гроссмейстер Карякин рассказал, когда в Россию вернутся международные шахматные турниры
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Победитель турнира претендентов 2016 года, участник матча за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном, российский гроссмейстер Сергей Карякин предположил, когда и по каким причинам в Россию могут вернуться международные соревнования по его профильному виду спорта.

«Если говорить глобально, то это будет возможно после завершения СВО. Но даже сейчас, если проводить турниры на должном уровне, обеспечивать хороший призовой фонд, то иностранцы приедут, – я в этом не сомневаюсь. Не думаю, что в этом есть какая-то глобальная проблема. Просто нужно организовывать большие турниры, а остальное приложится», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

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