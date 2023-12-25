Карякин: если Ян Непомнящий снова выйдет на чемпионский матч, то будет явным фаворитом

Победитель турнира претендентов 2016 года, участник матча за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном, российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил впечатляющую серию побед соотечественника Яна Непомнящего на турнирах претендентов.

«Это было бы абсолютно беспрецедентно! Никто и никогда не выигрывал турнир претендентов три раза. С одной стороны, всё в его руках, с другой – конкуренты тоже очень сильны, поэтому ожидать такой комфортной победы, как в прошлые разы, я бы не стал. Но у Яна очень хорошо идут турниры претендентов, и этим надо пользоваться. Если Непомнящий снова выйдет на матч с китайцем Дин Лижэнем, я буду считать его явным фаворитом», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.