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Карякин: если Ян Непомнящий снова выйдет на чемпионский матч, то будет явным фаворитом

Карякин: если Ян Непомнящий снова выйдет на чемпионский матч, то будет явным фаворитом
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Победитель турнира претендентов 2016 года, участник матча за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном, российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил впечатляющую серию побед соотечественника Яна Непомнящего на турнирах претендентов.

«Это было бы абсолютно беспрецедентно! Никто и никогда не выигрывал турнир претендентов три раза. С одной стороны, всё в его руках, с другой – конкуренты тоже очень сильны, поэтому ожидать такой комфортной победы, как в прошлые разы, я бы не стал. Но у Яна очень хорошо идут турниры претендентов, и этим надо пользоваться. Если Непомнящий снова выйдет на матч с китайцем Дин Лижэнем, я буду считать его явным фаворитом», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

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