Карякин ответил на вопрос, хочет ли он ещё играть в шахматы на международном уровне

Победитель турнира претендентов 2016 года, участник матча за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном, российский гроссмейстер Сергей Карякин ответил, хочет ли он ещё играть в шахматы на международном уровне.

«Я могу сказать, что шахматы научили меня главному – объективности. Если я буду понимать, что выступления под российским флагом в ближайшее время будут невозможны, – то нет, не рассчитываю. А что будет лет через пять, мне судить сложно. В целом шахматисты могут долго выступать на высоком уровне, но для этого, конечно, нужен стимул. Когда ты играешь два-три турнира в год, это очень мало. Но в любом случае я считаю, что полностью уходить из шахмат неправильно. Я шахматы очень люблю. И всегда готов помогать, передавать свой опыт молодому поколению», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.