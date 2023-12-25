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Сергей Карякин: Накамура когда-то мог пользоваться компьютерными подсказками

Сергей Карякин: Накамура когда-то мог пользоваться компьютерными подсказками
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Победитель турнира претендентов 2016 года, участник матча за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном, российский гроссмейстер Сергей Карякин высказался о читерстве в онлайн-шахматах.

«Что касается Накамуры, то он, безусловно, очень талантливый шахматист, гениальный стример. Я лично думаю, что в своё время когда-то он мог компьютерными подсказками пользоваться, потому что некоторые его результаты действительно вызывали сомнения. Осталось ли это в прошлом или он может продолжать ими пользоваться – это большой вопрос.

Но вообще это колоссальная проблема в шахматах. В неофициальных обсуждениях некоторые гроссмейстеры говорят, что в онлайн-турнирах чуть ли не 50 процентов игроков могут читерить либо всё время, либо время от времени. Поэтому я и не люблю онлайн-шахматы и считаю, что они не смогут заменить реальные. Проблема читерства в онлайн-шахматах очень велика», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.

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