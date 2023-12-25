ФИДЕ ввела важные изменения в правила регистрации турниров

Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) пересмотрел процедуру регистрации турниров.

Согласно новым правилам ФИДЕ, соревнования, в которых принимает участие как минимум один шахматист с рейтингом свыше 2700 пунктов, должны быть зарегистрированы не позднее чем за 30 дней до даты старта. В противном случае за три дня до начала турнира председатель от ФИДЕ может отказать в регистрации турнира. Изменения вступают в силу, начиная с сегодняшнего дня.

«Рейтинговые турниры должны быть предварительно зарегистрированы региональной федерацией, на территории которой они проводятся, именно она будет нести ответственность за предоставление результатов и рейтинговые взносы. Совет может дополнительно возложить эти права и обязанности на аффилированные организации, представляющие автономную территорию, находящуюся не более чем в составе одной федерации», — также говорится в пресс-релизе ФИДЕ.