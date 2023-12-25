Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

ФИДЕ ввела важные изменения в правила регистрации турниров

ФИДЕ ввела важные изменения в правила регистрации турниров
Аудио-версия:
Комментарии

Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) пересмотрел процедуру регистрации турниров.

Согласно новым правилам ФИДЕ, соревнования, в которых принимает участие как минимум один шахматист с рейтингом свыше 2700 пунктов, должны быть зарегистрированы не позднее чем за 30 дней до даты старта. В противном случае за три дня до начала турнира председатель от ФИДЕ может отказать в регистрации турнира. Изменения вступают в силу, начиная с сегодняшнего дня.

«Рейтинговые турниры должны быть предварительно зарегистрированы региональной федерацией, на территории которой они проводятся, именно она будет нести ответственность за предоставление результатов и рейтинговые взносы. Совет может дополнительно возложить эти права и обязанности на аффилированные организации, представляющие автономную территорию, находящуюся не более чем в составе одной федерации», — также говорится в пресс-релизе ФИДЕ.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android