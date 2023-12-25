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Авторитетный шахматный портал заблокировал Крамника из-за критики в свой адрес

Авторитетный шахматный портал заблокировал Крамника из-за критики в свой адрес
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Популярная шахматная онлайн-платформа Chess.сom (заблокирована в России с апреля 2022 года) закрыла от пользователей блог 14-го чемпиона мира, россиянина Владимира Крамника. Предположительно, это связано с тем, что Крамник неоднократно критиковал Chess.сom за отсутствие серьёзных мер по борьбе с читерством.

В своей последней публикации на Chess.сom Крамник в очередной раз раскритиковал руководство платформы на тему читерства. Публикация россиянина вышла под названием «Всё, что вам нужно знать об античитерстве Chess.com». Практически сразу после этого доступ к блогу Крамника был заблокирован. «Этот блог отключён. Пожалуйста, свяжитесь со службой поддержки при возникновении вопросов», — говорится на сайте.

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