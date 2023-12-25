Крамник — о блокировке своего блога: крайне неуважительное отношение к чемпиону мира

14-й чемпион мира российский гроссмейстер Владимир Крамник выпустил заявление касательно ситуации вокруг блокировки его блога на Chess.cоm (заблокирована в России с апреля 2022 года).

«Уважаемые любители шахмат!

В полном соответствии с моими ожиданиями, платформа Chess.cоm (заблокирована в России с апреля 2022 года) сделала очередной шаг в попытках «заткнуть мне рот» и заблокировала мой блог на их платформе и право что-либо публично комментировать там. Я не получил никакого письма от них о причинах этих действий. Как ранее также не получал никаких ответов на мои публикации статистики и даже на мои жалобы о прямых угрозах, получаемых от членов их платформы.

Я действительно неоднократно информировал Chess.cоm в частном порядке о крайне подозрительных статистических перформансах некоторых игроков, но ни разу не получил внятного аргументированного ответа, а в большинстве случаев, никакого. Это крайне неуважительное отношение к бывшему чемпиону мира вкупе с нежеланием рассматривать случаи явных статистических аномалий, заставило меня действовать публичным образом, за неимением альтернативы.

Единственное обещание, полученное письменно от руководства Chess.cоm, о моей правоте в вопросе наушников, и однозначное заверение, данное мне полгода назад, что использование наушников противоречит политике Chess.cоm и будет запрещено, к сожалению, не было выполнено. Признаюсь, этот эпизод подорвал доверие к Chess.cоm с моей стороны. Мой вопрос через пару месяцев, почему наушники до сих не запрещены, был проигнорирован.

Единственный фактический ответ на мой (и почти 2500 подписавшихся под известной петицией человек) недавний запрос изобиловал грубыми логическими и фактическими ошибками. На что я не раз указывал в моих публичных статьях в блоге на платформе. И снова в ответ «королевское» молчание.

Я не вижу никаких оснований для блокировки меня на платформе, особенно после того, как один известный и всесторонне поддерживаемый Chess.cоm гроссмейстер и стример допустил прямые оскорбления в мой адрес и не понёс за это никакого наказания от платформы. А также многие члены Chess.cоm, допускавшие прямые односторонние оскорбления в мой адрес.

Эти двойные стандарты и попытки заглушить чемпиона мира бизнесменами от шахмат недостойны и не приведут к цели. Я собираюсь открыть аккаунт на Facebook, о чем сообщу в ближайшие пару дней, где продолжу говорить правду и публиковать статистику, как бы Chess.cоm ни пытался это остановить», — приводит слова Крамника Levitov Chess.