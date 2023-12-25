Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Детройт» спустя 30 лет стал чемпионом дивизиона НФЛ

«Детройт» спустя 30 лет стал чемпионом дивизиона НФЛ
Комментарии

Команда Национальной футбольной лиги «Детройт Лайонс» обыграла «Миннесоту Вайкингс» со счётом 30:24. Эта победа стала решающей для «Лайонс», они поднялись на первую строчку дивизиона. Об этом сообщает Prideofdetroit.

«Детройт» хорошо стартовал в матче с «викингами». Джамир Гиббс, вратарь команды хозяев, пропустил уже во второй атаке. Если первый период команды сыграли со счётом 7:7, то уже во втором периоде «Детройт» выиграл 7:10. «Миннесота» не собиралась сбавлять обороты, поэтому в середине игры им удалось взять инициативу в свои руки. Решающим моментом стал перехват Ника Малленса, который позволил «Детройту» одержать победу.

Напомним, последнюю победу в плей-офф «львы» одержали после регулярного сезона–1991.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android