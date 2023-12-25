«Детройт» спустя 30 лет стал чемпионом дивизиона НФЛ

Команда Национальной футбольной лиги «Детройт Лайонс» обыграла «Миннесоту Вайкингс» со счётом 30:24. Эта победа стала решающей для «Лайонс», они поднялись на первую строчку дивизиона. Об этом сообщает Prideofdetroit.

«Детройт» хорошо стартовал в матче с «викингами». Джамир Гиббс, вратарь команды хозяев, пропустил уже во второй атаке. Если первый период команды сыграли со счётом 7:7, то уже во втором периоде «Детройт» выиграл 7:10. «Миннесота» не собиралась сбавлять обороты, поэтому в середине игры им удалось взять инициативу в свои руки. Решающим моментом стал перехват Ника Малленса, который позволил «Детройту» одержать победу.

Напомним, последнюю победу в плей-офф «львы» одержали после регулярного сезона–1991.