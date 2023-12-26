Кубок чемпионов по регби среди мужчин: результаты 2-го тура

В воскресенье, 24 декабря завершился второй тур Кубка чемпионов по регби. В частности, «Тулуза» одержала крупную победу над «Арлекинс» и закрепилась на первом месте в таблице своей группы. Успехов также добились «Эксетер», «Сарацинс» и «Кардифф».

Предлагаем вашему вниманию результаты второго тура:

Регби. Кубок чемпионов. Групповой этап. Мужчины. 2-й тур

Группа 1

«Бордо» (Франция) – «Бристоль» (Англия) — 36:17

«Лион» (Франция) – «Булл» (ЮАР) — 29:28

«Сарацинс» (Англия) – «Коннахт» (Ирландия) — 55:36.

Положение в группе: «Бордо» — 10 очков, «Лион» — 7 очков, «Бристоль» — 5 очков, «Буллз» — 5 очков, «Сарацинс» — 5 очков, «Коннахт» — 1 очко.

Группа 2

«Арлекинс» (Англия) – «Тулуза» (Франция) — 19:47

«Ольстер» (Ирландия) – «Расинг 92» (Франция) — 31:15

«Кардифф» (Уэльс) – «Бат» (Англия) — 32:39.

Положение в группе: «Тулуза» — 10 очков, «Бат» — 10 очков, «Ольстер» — 5 очков, «Арлекинс» — 5 очков, «Расинг 92» — 2 очка, «Кардифф» — 2 очка.

Группа 3

«Нортгемптон» (Англия) – «Тулон» (Франция) — 22:19

«Эксетер» (Англия) – «Манстер» (Ирландия) — 32:24

«Байонна» (Франция) – «Глазго» (Шотландия) — 11:12.

Положение в группе: «Нортгемптон» — 9 очков, «Эксетер» — 9 очков, «Глазго» — 4 очка, «Байонна» — 3 очка, «Манстер» — 3 очка, «Тулон» — 2 очка.

Группа 4

«Стормерс» (ЮАР) – «Ля Рошель» (Франция) — 21:20

«Ленстер» (Ирландия) – «Сэйл» (Англия) — 37:27

«Стад Франсе» (Франция) – «Лестер» (Англия) — 24:27.

Положение в группе: «Ленстер» — 9 очков, «Лестер» — 9 очков, «Сэйл Шаркс» — 4 очка, «Стормерс» — 4 очка, «Ля Рошель» — 2 очка, «Стад Франсе» — 1 очко.

Кубок чемпионов по регби проводится Европейским профессиональным клубом регби в десятый раз. Действующим чемпионов является французский клуб «Ля Рошель». Финал турнира весной 2024 года пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Великобритания).