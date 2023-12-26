Гендиректор РУСАДА: мы находимся в диалоге с ВАДА по Играм дружбы

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова сообщила о переговорах с оргкомитетом Всемирных игр дружбы для обеспечения контроля на соревнованиях.

«К нам уже обращались представители оргкомитета Игр дружбы, которые заявили, что их соревнования будут проходить при четком соблюдении антидопинговых правил и норм. Мы ведем переговоры. Оргкомитет рассматривает РУСАДА как кандидата на проведение тестирования на этих соревнованиях», — цитирует Логинову ТАСС.

Ранее гендиректор ВАДА Оливье Ниггли заявлял об обеспокоенности проведением Игр дружбы.

«Говорить о том, что может запретить ВАДА, пока рано. Мы находимся в диалоге по данному турниру, в том числе со Всемирным антидопинговым агентством. Как только будет сформирована позиция на тему допингового контроля на Играх дружбы, мы ее обнародуем», — добавила Логинова.