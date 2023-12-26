8-летний россиянин Шогджиев сенсационно обыграл Вахидова на ЧМ по рапиду и блицу
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Россиянин Роман Шогджиев, ставший в октябре чемпионом мира среди мальчиков до восьми лет, чёрными фигурами обыграл узбекского гроссмейстера, победителя 45-й шахматной олимпиады Жахонгира Вахидова.
Напомним, чемпионат мира по рапиду и блицу проходит 26-30 декабря в Самарканде (Узбекистан). Действующим обладателем титула в общем зачёте как в блице, так и в рапиде является норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен. У женщин титул в блице будет защищать Бибисара Асаубаева (Казахстан), действующей чемпионкой мира в рапиде является китаянка Тань Чжунъи.
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