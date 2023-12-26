Непомнящий сыграл вничью с 15-летним Ернуром Амангелды на ЧМ по рапиду

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий (рейтинг — 2778), играя белыми, завершил вничью партию 2-го тура чемпионата мира по рапиду в Самарканде (Узбекистан) против 15-летнего шахматиста из Казахстана Ернура Амангелды (рейтинг — 2012).

Ранее сенсацией закончилась партия чемпиона 45-й шахматной Олимпиады в составе сборной Узбекистана Жахонгира Вахидова (рейтинг — 2527) и восьмилетнего россиянина Романа Шогджиева (рейтинг — 2042). Вахидов играл белыми фигурами и неожиданно уступил россиянину, выигравшему в октябре чемпионат мира среди мальчиков до восьми лет.

Чемпионат мира по быстрым шахматам проходит в Самарканде с 26 по 30 декабря. 26-28-го числа пройдут соревнования по рапиду, 29-30 декабря по блицу.