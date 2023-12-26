Матыцин: парад физкультурников — символ значимости спорта для России

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что парад физкультурников должен олицетворять символ значимости спорта для нашей страны.

«Парады всегда проводились к каким-то значимым событиям для нашей страны. Изначально они посвящались чему-либо. Был парад 12 августа 1945 года. Все эти парады демонстрировали мощь и восстановление нашей страны, многообразие системы физической культуры и ведомственного спорта. Когда мы будем предлагать концепцию на утверждение президенту, надо иметь в виду нынешние реалии жизни России. Это должен быть не парад ради парада, а как символ значимости спорта для нашей страны», — сказал Матыцин в интервью ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству до марта 2024 года подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади.