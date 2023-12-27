В World Athletics заявили о росте расистских оскорблений легкоатлетов в 2023 году

На чемпионате мира по легкой атлетике 2023 года увеличилось количество злоупотреблений в отношении спортсменов в интернете, говорится в отчёте по итогам исследования World Athletics.

Более половины онлайн-оскорблений в отношении спортсменов на ЧМ в Будапеште в этом году носили расистский или сексуализированный характер.

World Athletics заявила, что на турнире, проходившем с 18-28 августа в Будапеште, были проанализировано около 450 000 сообщений и комментариев в социальных сетях.

По данным организации, расистские злоупотребления увеличились на 14% по сравнению с чемпионатом мира 2022 года в Орегоне. Двое спортсменов из 1344 учтённых в исследовании получили 44% всех учтённых оскорблений.

В исследовании также говорится, что социальная сеть X, ранее называвшаяся Twitter, была предпочтительным каналом для злоупотреблений. Почти 90% выявленных нарушений пришлись на неё.