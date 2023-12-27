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8-летний Роман Шогджиев обыграл участника сборной Норвегии на ЧМ по рапиду

8-летний Роман Шогджиев обыграл участника сборной Норвегии на ЧМ по рапиду
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8-летний российский шахматист Роман Шогджиев продолжает выступление на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде (Узбекистан). Во второй день соревнований по рапиду россиянин с рейтингом 2042, играя белыми фигурами, переиграл участника сборной Норвегии по шахматам Юхана-Себастьяна Кристиансена (рейтинг — 2494).

Напомним, в первый день соревнований Шогджиев, выигравший в октябре титул чемпиона мира среди мальчиков в возрасте до восьми лет, чёрными фигурами сенсационно победил гроссмейстера из Узбекистана Жахонгира Вахидова (рейтинг — 2527).

Напомним, поединки чемпионата мира по быстрым шахматам проходят в Самарканде с 26 по 30 декабря. С 26 по 28 декабря проходят соревнования по рапиду, соревнования по блицу пройдут 29-30 декабря.

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