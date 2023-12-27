Борец сборной России ответил на слова Винер: мы в Токио бомжами не были, нас знали в лицо

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио, российский борец вольного стиля Артур Найфонов прокомментировал высказывание Ирины Винер о бомжах, связанное с допуском россиян на Олимпиаду в нейтральном статусе.

«Мы столько труда вкладываем, чтобы кто-то забирал нашу мечту?! Я за любую возможность проявить себя. Мы же в Токио тоже выступали без флага России. И все знали, кто мы и откуда. Ни для кого секретом не было, что мы – россияне. Мы и «бомжами» не были, нас все знали в лицо. Я считаю, что мы должны ехать. К сожалению, нас сейчас ставят в такие рамки, но другой возможности нет. Мы ведь каждый день своей жизни тренируемся и не в воздух отдаём всё это. Надо реализовать эту возможность», — сказал Найфонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер, высказываясь о выступлении в нейтральном статусе, указала на неприемлемость выступления без флага и гимна.