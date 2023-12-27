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Владимир Путин предложил правительству учредить ежегодную премию «Наставник года»

Владимир Путин предложил правительству учредить ежегодную премию «Наставник года»
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Президент России Владимир Путин внёс предложение учредить ежегодную премию «Наставник года». Это произошло сегодня, 27 декабря, на заседании Госсовета о роли педагога и наставника.

Речь идёт о создании полноценной системы наставничества для детей и молодёжи, которая не будет ограничиваться исключительно рамками школы. По распоряжению Путина, она должна быть введена как в Москве, так и во всех регионах страны.

«Сейчас мы возрождаем многие традиции, и здесь важно сохранить именно живой дух наставничества, ни в коем случае нельзя загонять это движение в бюрократические рамки. Звание «наставник» должно звучать гордо. Для этого пять лет назад мы учредили знак отличия за наставничество», — отметил глава государства в своём обращении.

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