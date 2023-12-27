Российский борец ответил лыжнице Степановой на слова об Олимпиаде-2024

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио, российский борец вольного стиля Артур Найфонов отреагировал на неоднозначные слова олимпийской чемпионки 2022 года в эстафете, российской лыжницы Вероники Степановой о том, что международные соревнования россиянам не нужны, так как на Кубке России уровень, сравнимый с Кубком мира.

«Она уже добилась своего. Возможно, она и хочет снова оказаться на Олимпиаде. Но это «снова» уже не так желаемо. Она уже испытала счастье победы на Олимпиаде. Это неправильная позиция по отношению к другим спортсменам», — сказал Найфонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Отметим, что Степанова ещё до того, как МОК заявил, что допустит некоторых россиян до ОИ-2024, придерживалась позиции игнорирования международных стартов. «Люди хоть с граммом достоинства и самоуважения не примут такие условия. Явиться на такое мероприятие будет унижением», — после решения МОК заявила Вероника.