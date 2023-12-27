«Всё из-за денег». Артур Найфонов — о переходе борцов в смешанные единоборства

Бронзовый призёр Олимпиады в Токио, российский борец вольного стиля Артур Найфонов высказался об участившихся переходах борцов в смешанные единоборства.

«Когда спортсмены переходят из борьбы в единоборства, у меня складывается ощущение, будто наш вид спорта не имеет никакого веса. Они рассматривают это как подготовку к UFC. Думаю, всё из-за денег. Человек, возможно, думает, что там можно заработать больше. Вся мысль сводится к деньгам.

Я туда не собираюсь. Дай бог, чтобы мне это не понадобилось. Но могу смешанные единоборства посмотреть. Надеюсь, что скоро в UFC попадёт осетинский парень Азамат Бекоев. Конечно, слежу за Исламом Махачевым. Хочу, чтобы он выиграл второй пояс и вошёл в историю. Как человеку я симпатизирую и Дастину Порье», — сказал Найфонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.