Бронзовый призёр Олимпиады Найфонов: борьба стала менее зрелищной, чем 20 лет назад

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио, российский борец вольного стиля Артур Найфонов заявил, что борьба стала менее зрелищной, чем раньше.

«Борьба стала менее зрелищной, чем 20 лет назад. Но здесь двоякая ситуация. Это опять же история про прогресс нашего вида спорта. Мы можем наблюдать, как развиваются в борьбе другие страны. Количество наших воспитанников, сменивших гражданство, сильно выросло. Поэтому возросла и конкуренция. Когда два спортсмена высокого уровня встречаются, им тяжело проводить схватку с обилием красивых приёмов. Там больше идёт тактическая борьба. Этими фактами можно оправдать современную борьбу. Но повторюсь, я восхищаюсь представителями «старой школы». Она была очень красивой и зрелищной. Просто стало много конкуренции и меньше бросков. Я сам больше пассивный, тактический борец, нежели красочный. У меня нет такого большого арсенала приёмов. Возможно, ещё не до конца раскрылся. Всё впереди!» — сказал Найфонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.