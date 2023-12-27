Дед объявленного в розыск фехтовальщика раскрыл причину переезда внука в США

Двукратный призёр Олимпийских игр по водному поло Борис Гришин заявил, что его внук шпажист Сергей Бида уехал в США, чтобы сделать операцию.

«Сергей – очень патриотично настроенный человек и просто так какие-то шаги предпринимать бы не стал. Когда у него случилась травма позвоночника, он искал, где можно сделать операцию. Это произошло три года назад. Причём с данным повреждением он постоянно выступал. После окончания Олимпиады он лежал в клинике. Также возникли проблемы с коленом. Он понял, что неспособен соревноваться на высоком уровне с таким повреждением. В США он уехал с документами о том, что ему необходимо сделать операцию. Он оформил всё через отца и отдал все документы в Росгвардию. Там присутствовали и медицинские справки о том, что ему требуется оперативное вмешательство на колено, что он ищет клинику. Все это было официально передано», – приводит слова Гришина RT.

Мать Сергея Биды Елена Гришина добавила, что её сын не сделал ничего плохого, поскольку официально объявил о завершении карьеры.

«Сын с женой уехали в Турцию, чтобы получить визу в США, поскольку в Москве сделать этого не могли. При этом Сергей собирался в Соединённые Штаты Америки, чтобы сделать операцию. В Турции необходимые документы тоже оформить не сумели, но сказали, что получить их можно в Белграде. Поэтому они отправились туда, а уже потом – в США. Это было связано с необходимостью пройти лечение. Смысл в том, что он не сделал ничего плохого и не действовал втихаря. Он всем официально объявил о завершении карьеры. Единственное, что пришлось ждать визу, поскольку непонятно было, дадут её или нет», – отметила Гришина.

МВД России объявило в розыск шпажистов Сергея Биду и его супругу Виолетту, которые приняли участие в чемпионате США в нейтральном статусе. В связи с этим старший тренер сборной страны по шпаге Александр Глазунов покинул свой пост. Сегодня, 27 декабря, также стало известно, что спортсменам может грозить до 10 лет тюремного заключения.