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Россиянин Маккаев оценил назначение на пост главного тренера сборной Азербайджана

Россиянин Маккаев оценил назначение на пост главного тренера сборной Азербайджана
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Российский специалист Махти Маккаев высказался о назначении на пост главного тренера мужской сборной Азербайджана по тяжёлой атлетике и оценил перспективы новоиспечённых подопечных.

«На сегодняшний день сборная Азербайджана потихоньку развивается. Есть сегодня результаты по юношам, по молодёжи, во взрослой команде. Думаю, потенциал у сборной Азербайджана очень большой. Поработаем вместе с тренерами. Один в поле не воин. Есть хорошие тренеры, хорошее руководство. С ними можно добиться успехов. Может, и не к этой Олимпиаде, но к 2028 году в Лос-Анджелесе у нас будут медали.

На мой взгляд, спортсмены здесь очень хорошие. Есть с кем работать, есть с кем идти вперёд. Подрастает сильное молодое поколение. Их тоже нельзя забывать, это наше будущее. Думаю, конечно, есть потенциал. Уверен, что с божьей помощью к следующему олимпийскому циклу у нас будут очень хорошие результаты. Будут чемпионы Европы, чемпионы мира, и, думаю, олимпийские чемпионы тоже будут. Я на это очень сильно надеюсь и приложу все усилия для того, чтобы флаг Азербайджана был выше всех флагов других стран», — приводит слова Маккаева Idman.biz.

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