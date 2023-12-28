На Украине высказались о проблемах бронирования спортсменов от мобилизации

Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт поделился мыслями о бронировании спортсменов от мобилизации.

«Мы работали и работаем над этим вопросом. Когда я работал в министерстве, мы тоже работали над тем, чтобы забронировать наших спортсменов. Частично есть наши забронированные спортсмены, частично наши забронированные тренеры. К сожалению, не всех мы бронируем, нет возможности забронировать», — приводит слова Гутцайта ua.tribuna.com.

Ранее сообщалось, что украинский территориальный центр комплектования (ТЦК) прислал групповую повестку для 25 футболистов футбольного клуба «Оболонь», выступающего в украинской Премьер-лиге. Однако, позже киевский клуб опроверг эту информация.

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