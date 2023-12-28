«Это могло разочаровать зрителей». Магнус Карлсен отлучался из-за стола в решающем туре ЧМ

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен в очередной раз удивил болельщиков и экспертов. По ходу решающего тура на победном для себя чемпионате мира по рапиду, который прошёл в Самарканде (Узбекистан), норвежец отлучался, чтобы последить за драматичным женским финалом.

Напомним, в решающей партии женского ЧМ российская шахматистка Анастасия Боднарук одолела Хампи Конеру из Индии. Напряжённая встреча завершилась со счётом 2,5-1,5.

Карлсен, уже будучи в курсе, что его основной конкурент за золото россиянин Владимир Федосеев, с 2023 года представляющий Словению, лишился шансов на борьбу с ним, контролировал ситуацию и позволил себе встать из-за стола, чтобы понаблюдать за женским поединком.

Фото: NRK

«Для зрителей это стало своего рода разочарованием, но для меня это нормально», — приводит слова Карлсена NRK.