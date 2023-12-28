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«Удача улыбнулась». Дворкович оценил победу Боднарук на ЧМ по рапиду

«Удача улыбнулась». Дворкович оценил победу Боднарук на ЧМ по рапиду
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович оценил победу россиянки Анастасии Боднарук на чемпионате мира по рапиду, который прошёл в Самарканде (Узбекистан).

В решающей партии Боднарук со счётом 2,5-1,5 одолела Хампи Конеру из Индии.

«В целом в течение всего чемпионата Анастасия играла очень последовательно, чётко и заслужила место как минимум в тройке. На тай-брейках у Конеру больший опыт, но Анастасия, проиграв партию, находясь в лучшей позиции, смогла выжить во второй. Ананд, комментировавший вторую партию, говорил с каждым ходом — сейчас выигрывают чёрные, а сейчас белые, а сейчас снова чёрные. Но удача улыбнулась Анастасии, это произошло и в третьей партии, удача улыбается сильнейшим. Победа заслуженна», — приводит слова Дворковича ТАСС.

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