«Удача улыбнулась». Дворкович оценил победу Боднарук на ЧМ по рапиду

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович оценил победу россиянки Анастасии Боднарук на чемпионате мира по рапиду, который прошёл в Самарканде (Узбекистан).

В решающей партии Боднарук со счётом 2,5-1,5 одолела Хампи Конеру из Индии.

«В целом в течение всего чемпионата Анастасия играла очень последовательно, чётко и заслужила место как минимум в тройке. На тай-брейках у Конеру больший опыт, но Анастасия, проиграв партию, находясь в лучшей позиции, смогла выжить во второй. Ананд, комментировавший вторую партию, говорил с каждым ходом — сейчас выигрывают чёрные, а сейчас белые, а сейчас снова чёрные. Но удача улыбнулась Анастасии, это произошло и в третьей партии, удача улыбается сильнейшим. Победа заслуженна», — приводит слова Дворковича ТАСС.