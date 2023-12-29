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Дворкович назвал «блестящим» выступление Карлсена на ЧМ по рапиду

Дворкович назвал «блестящим» выступление Карлсена на ЧМ по рапиду
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Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал победу 16-го чемпиона мира, лидера мирового рейтинга норвежца Магнуса Карлсена на чемпионате мира по рапиду, который прошёл в Самарканде (Узбекистан). 33-летний гроссмейстер набрал 10 очков (в его активе 7 побед и 6 ничьих в 13 раундах). Второе место занял представитель Словении Владимир Федосеев (9,5), третье — китаец Юй Янъи (9).

«Магнус очень уверенно провёл турнир и ни в одной партии практически не имел существенных проблем. В целом он блестяще сыграл турнир по рапиду и заслуженно выиграл», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Отметим, что это уже пятая победа Карлсена на ЧМ по рапиду, к тому же он защитил прошлогодний титул.

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