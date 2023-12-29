Магнус Карлсен признался, что употребляет алкоголь, играя в онлайн-турнирах

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен признался, что позволяет себе алкоголь во время участия в различных шахматных онлайн-турнирах.

«Да, иногда я играю в онлайн-турнирах, выпив алкоголь. Но это не значит, что в серьёзных турнирах я бы рекомендовал поступать другим шахматистам так же. Я бы этого не делал», — приводит слова Карлсена ТАСС.

Ранее Карлсен одержал уверенную победу на чемпионате мира по рапиду, который прошёл в Самарканде (Узбекистан). 33-летний гроссмейстер набрал 10 очков (в его активе 7 побед и 6 ничьих в 13 раундах). Второе место занял представитель Словении Владимир Федосеев (9,5), третье — китаец Юй Янъи (9).

Отметим, что это уже пятая победа Карлсена на ЧМ по рапиду, к тому же он защитил прошлогодний титул.