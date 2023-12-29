Карлсен рассказал, кого считает величайшим в мире игроком в шахматы

Норвежский шахматист Магнус Карлсен, 16-кратный чемпион мира в нескольких категориях, в недавнем интервью YouTube-каналу GothamChess назвал величайшего игрока в шахматы.

«Я считаю, что Каспаров* (признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента) — лучший игрок всех времён», — приводит слова Карлсена NRK. Напомним, Гарри Каспаров* был тренером Карлсена с 2009 по 2010 год

Несмотря на то что Карлсен непрерывно занимает первое место в мировом рейтинге по классическим шахматам с 2011 года, сам он себя великим игроком не считает. Летом 2022 года он отказался от титула чемпиона мира, объяснив это отсутствием мотивации для ещё одной победы. Карлсен заявил, что не может точно определить, что требуется для того, чтобы стать лучшим игроком по шахматам в истории.

«Трудно слишком много думать об этом, пока ты ещё активен. Позвольте мне продолжать играть в игру, которую я люблю, ещё несколько лет, а потом посмотрим» — сказал Карлсен.

На турнире в Самарканде (Узбекистан), который завершился 28 декабря, норвежский гроссмейстер вновь обошёл соперников, завоевав свой пятый титул чемпиона мира по быстрым шахматам.

* признан в РФ физическим лицом, выполняющим функции иноагента