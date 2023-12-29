Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Суд приговорил экс-министра спорта Пензенской области к девяти годам лишения свободы

Суд приговорил экс-министра спорта Пензенской области к девяти годам лишения свободы
Аудио-версия:
Комментарии

Григорий Кабельский, бывший министр спорта Пензенской области, приговорён к девяти годам лишения свободы за взятки на сумму около 1,3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда г. Пензы.

Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет в колонии строгого режима, со штрафом в доход государства в размере 5,5 млн рублей. Также Кабельский лишён права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком до шести лет.

В срок отбывания наказания будет зачтён период пребывания под арестом с 15 октября 2021 года.

Суд установил, что в период с апреля 2020 года по октябрь 2021 года Кабельский получал взятки от двух предпринимателей, занимавшихся организацией в Пензе спортивных турниров и продажей их видеотрансляций.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android