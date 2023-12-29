Российская тяжелоатлетка Сотиева дисквалифицирована на два года
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года в Ташкенте (Узбекистан) и серебряный призёр чемпионата Европы 2021 года в Москве российская тяжелоатлетка Яна Сотиева признана виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицирована решением Комиссии по предварительному рассмотрению случаев нарушений антидопинговых правил РАА «РУСАДА». Решение опубликовано на официальном сайте антидопинговой организации.
Комиссия РУСАДА дисквалифицировала Сотиеву на два года с 5 декабря 2023 с зачётом отбытого срока временного отстранения.
Таким образом, дисквалификация тяжелоатлетки продлится с 7 сентября 2023 года по 7 сентября 2025 года.
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