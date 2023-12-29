Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Институт государственных тренеров по видам спорта воссоздаётся на базе ЦСП

В структуре ФГБУ «Центр спортивной подготовки сборных команд России» воссоздаётся институт государственных тренеров по видам спорта. Об этом заявил заместитель министра спорта Российской Федерации Одес Байсултанов в своём телеграм-канале.

В обязанности государственных тренеров будет входить развитие вида спорта на территории РФ, координация работы организаций и тренеров, участвующих в подготовке спортивных команд, взаимодействие со спортивной федерацией по виду спорта и представителями органов власти, контроль за выполнением целевой программы и расходованием бюджетных средств, выделенных на подготовку спортивных сборных команд.

Первым кандидатом на должность государственного тренера стал заслуженный мастер спорта России, тренер по спортивной борьбе Бувайсар Хамидович Сайтиев.