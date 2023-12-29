Владислав Артемьев единолично лидирует на ЧМ по блицу после шести туров

Российский шахматист Владислав Артемьев возглавил турнирную таблицу чемпионата мира по блицу в Самарканде (Узбекистан) после шести туров первого дня соревнований. Россиянин остаётся единственным участником, не потерявшим очки на турнире.

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, защитивший 28 декабря титул чемпиона мира по рапиду, отстаёт от Артемьева в блице на 0,5 балла. Первый соревновательный день состоит из 12 туров. Поединки ещё девяти состоятся завтра.

Напомним, чемпионат мира по быстрым шахматам проходит в Узбекистане с 26 по 30 декабря. 28 декабря определились чемпионы по рапиду в открытом и женском зачёте. Ими стали Магнус Карлсен и россиянка Анастасия Боднарук соответственно. Имена чемпионов мира по блицу станут известны 30 декабря.