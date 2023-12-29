Артемьев: партия с Карлсеном на ЧМ по блицу была важной, но не стал бы её выделять

Российский гроссмейстер Владислав Артемьев высказался о сыгранной вничью партии с чемпионом мира из Норвегии Магнусом Карлсеном на чемпионате мира по блицу, проходящем в Самарканде (Узбекистан).

«Партия с Магнусом была важной, но я бы не стал её выделять. Он является главным фаворитом, и в целом я не против ничьей был. Дебют в целом для меня сложился хорошо, хотя я не был знаком с этой линией и потратил много времени. В дебюте был определённый провал, потратил полторы минуты на пять ходов — в блице это много.

Но потом Магнус потерял нить игры и получил похуже [позицию], у меня действительно было преимущество. Но не так просто его было конвертировать. Я понимаю, что конечная позиция у меня была лучше, но слишком мало времени было. А Карлсен очень хорош, когда у соперника мало времени, поэтому я решил зафиксировать ничью», — приводит слова Артемьева ТАСС.