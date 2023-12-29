Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Путин поздравил шахматистку Боднарук с победой на ЧМ по рапиду

Путин поздравил шахматистку Боднарук с победой на ЧМ по рапиду
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российскую шахматистку, гроссмейстера Анастасию Боднарук с победой на чемпионате мира по рапиду, который прошёл в Самарканде (Узбекистан). Соответствующее поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Вы достойно продолжили замечательные традиции отечественной школы женских шахмат, в противостоянии с сильными, именитыми соперницами продемонстрировали мастерство, выдержку и по-настоящему спортивный характер, заслуженно стали победительницей престижнейших международных соревнований. И, конечно, особые слова признательности Вашим наставникам, всем, кто поддерживает Вас на пути к успеху», — сказано в обращении.

Напомним, Анастасия Боднарук впервые в карьере выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам.

Материалы по теме
Российская шахматистка — чемпионка мира! Просто нереальная сенсация от Анастасии Боднарук
Российская шахматистка — чемпионка мира! Просто нереальная сенсация от Анастасии Боднарук
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android