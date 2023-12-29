Путин поздравил шахматистку Боднарук с победой на ЧМ по рапиду

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил российскую шахматистку, гроссмейстера Анастасию Боднарук с победой на чемпионате мира по рапиду, который прошёл в Самарканде (Узбекистан). Соответствующее поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Вы достойно продолжили замечательные традиции отечественной школы женских шахмат, в противостоянии с сильными, именитыми соперницами продемонстрировали мастерство, выдержку и по-настоящему спортивный характер, заслуженно стали победительницей престижнейших международных соревнований. И, конечно, особые слова признательности Вашим наставникам, всем, кто поддерживает Вас на пути к успеху», — сказано в обращении.

Напомним, Анастасия Боднарук впервые в карьере выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам.