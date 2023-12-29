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Дубов и Непомнящий подали апелляцию на решение судьи по итогам 11-го тура ЧМ по блицу

Дубов и Непомнящий подали апелляцию на решение судьи по итогам 11-го тура ЧМ по блицу
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Российские гроссмейстеры Даниил Дубов и Ян Непомнящий подали апелляцию на решение судьи по итогам 11-го тура чемпионата мира по блицу, который проходит в Самарканде (Узбекистан). Спортсмены оспаривают решение судьи Ивана Суровы о проставлении им по нулю в их партии. Об этом сообщает Федерация шахмат России (ФШР).

Сегодня, 29 декабря, Дубов и Непомнящий встретились друг с другом в 11-м туре соревнований: там они исполнили на доске «танец маленьких лошадей» — схему, при которой фигуры коней могут всегда образовывать полное или частичное нападение на короля. Спортсмены согласились на ничью на 12-м ходу.

Затем Дубов и Непомнящий провели свои встречи 12-го тура, заключительного на сегодня. После этого главный судья Иван Суровы решил поставить Дубову и Непомнящему в их партии по нулю. Гроссмейстеры подали апелляцию: окончательные итоги дня будут известны после вынесения решения.

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