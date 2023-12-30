На Украину могут быть наложены санкции в случае бойкота Олимпиады

Исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный сомневается, что возможный бойкот украинскими спортсменами Олимпиады-2024 является хорошим решением.

«Прежде всего, мы не используем слово бойкот как таковое. Мы говорим о том, что это наша позиция: мы не будем участвовать в соревнованиях, если туда будут допущены спортсмены, поддерживающие Россию и её режим. Это для нас принципиальный вопрос. Мы будем анализировать то, что будет происходить. Как Международный олимпийский комитет будет реагировать на аргументы, которые мы сейчас предоставляем, на наши обращения, петиции, выступления.

Но опять же мы понимаем, что бойкот Олимпиады, в принципе, будет удар и по нашим спортсменам. Мы понимаем, что в таком случае тоже рискуем. В Олимпийской хартии прописаны санкции за подобные действия. И не исключено, что на следующие Олимпийские игры уже нам предложат выйти в нейтральном статусе. То есть это достаточно радикальный шаг», – цитирует Бедного ВВС.

Ранее МОК допустил спортсменов из России к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе.