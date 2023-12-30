Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

На Украину могут быть наложены санкции в случае бойкота Олимпиады

На Украину могут быть наложены санкции в случае бойкота Олимпиады
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный сомневается, что возможный бойкот украинскими спортсменами Олимпиады-2024 является хорошим решением.

«Прежде всего, мы не используем слово бойкот как таковое. Мы говорим о том, что это наша позиция: мы не будем участвовать в соревнованиях, если туда будут допущены спортсмены, поддерживающие Россию и её режим. Это для нас принципиальный вопрос. Мы будем анализировать то, что будет происходить. Как Международный олимпийский комитет будет реагировать на аргументы, которые мы сейчас предоставляем, на наши обращения, петиции, выступления.

Но опять же мы понимаем, что бойкот Олимпиады, в принципе, будет удар и по нашим спортсменам. Мы понимаем, что в таком случае тоже рискуем. В Олимпийской хартии прописаны санкции за подобные действия. И не исключено, что на следующие Олимпийские игры уже нам предложат выйти в нейтральном статусе. То есть это достаточно радикальный шаг», – цитирует Бедного ВВС.

Ранее МОК допустил спортсменов из России к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе.

Материалы по теме
Глава МОК: невыполнение всех требований Украины не означает поддержку боевых действий
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android