Губерниев: главный итог 2023 года — в России не пали духом и продолжают развивать спорт

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об итогах уходящего 2023 года. Весь данный соревновательный период большинство российских спортсменов провели в изоляции от международных турниров из-за ситуации на Украине.

«Главное, что у нас спорт есть и будет. Самый главный итог — мы продолжаем развивать спорт в стране. Не пали духом, проводим соревнования, показываем их по телеку. Мне по-прежнему интересно работать на спортивном ТВ», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 8 декабря МОК принял решение допустить до Олимпиады-2024 российских и белорусских спортсменов, которые пройдут квалификацию в своих видах спорта. Они приедут на соревнования как индивидуальные нейтральные спортсмены. При этом МОК выдвинул список требований к спортсменам для допуска, который не ограничивается лишь спортивными результатами.