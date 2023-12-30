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Гунина — о выигранном ЧМ по блицу: это важнейшая победа после долгого перерыва

Гунина — о выигранном ЧМ по блицу: это важнейшая победа после долгого перерыва
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Российская шахматистка, гроссмейстер Валентина Гунина, которая сегодня, 30 декабря, стала чемпионкой мира по блицу, выиграв турнир, проходивший в Самарканде (Узбекистан), прокомментировала свою победу на соревнованиях.

«Это самый тяжёлый и серьёзный турнир в году, а я просто обожаю блиц, это один из самых весёлых турниров для меня. В последнем туре я играла белыми и понимала, что надо приглушить эмоции, чтобы достичь результата, на ничью нельзя было играть. В целом для зрителей турнир получился интересным — я сама, когда [я] зритель, люблю такие напряжённые концовки.

В спортивном плане это важнейшая победа после долгого перерыва. Я долго не играла, мне нужно проходить лечение. Но я очень довольна, что завершила этот год таким триумфом», — приводит слова Гуниной ТАСС.

Напомним, сейчас Гуниной 34 года, она стала чемпионкой мира по блицу второй раз в карьере: впервые она выиграла турнир в 2012 году.

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